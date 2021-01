Câmara de Moimenta da Beira pede que todas escolas fechem imediatamente

"Isto está uma tragédia e as escolas devem fechar", refere o autarca socialista, em comunicado.

Aludindo ao último relatório da Administração Regional de Saúde do Norte, José Eduardo Ferreira lembra que cinco dos oito concelhos que fazem parte do Agrupamento de Centros de Saúde Douro Sul registaram mais de dois mil casos em duas semanas por cada 100 mil habitantes.

"Estamos num buraco, temos que deixar de escavar", defende o autarca.

No seu entender, Portugal não está verdadeiramente num confinamento geral: "As exceções deste Estado de Emergência são maiores do que as regras e não faz sentido que assim continue".

"Tenho a maior das compreensões pelas decisões que são tomadas, compreendo os erros de avaliações que sistematicamente são cometidos, mas agora temos de olhar para a frente e tomar boas decisões, não podemos negar a realidade", realça.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.058.226 mortos resultantes de mais de 96,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.