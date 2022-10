Câmara de Montalegre. Presidente e vice-presidente acusados demitiram-se

O presidente da Câmara de Montalegre, o vice-presidente e o chefe de divisão de obras apenas foram identificados e amanhã vão a ser ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Os três foram detidos ontem pela Polícia Judiciária, no âmbito da Operação "Alquimia".