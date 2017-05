Câmara de Pombal propõe percurso alternativo a peregrinos

Lusa 09 Mai, 2017, 12:05 | País

O percurso alternativo entra no município de Pombal, distrito de Leiria, pela estrada nacional 529, com origem na localidade de Simões (concelho de Soure, distrito de Coimbra) e regressa ao IC2 quase 12 quilómetros depois, a sul da sede de município, na localidade de Flandes.

Catarina Silva, vice-presidente da autarquia de Pombal, afirma que o dispositivo de apoio visa "garantir o bem-estar, a segurança e um caminho menos difícil aos peregrinos que caminham para Fátima nas estradas".

Apesar de toda a informação disponibilizada, a autarca diz que o dispositivo envolvido tem realizado "um trabalho de grande intensidade junto dos peregrinos" para divulgar os caminhos alternativos "porque continuam a existir imensos [a transitar a pé] no IC2".

O itinerário alternativo "com segurança e vigilância" é aconselhado aos peregrinos em folhetos informativos, com conselhos úteis, que estão a ser distribuídos ao longo do percurso, enquanto o caminho pelo IC2 - uma das estradas mais movimentadas do país - é desaconselhado pela autarquia.

O percurso também está disponível na página internet do município, com recurso a imagens.

Os peregrinos que se deslocam a pé a Fátima percorrem cerca de 30 quilómetros em território do município de Pombal e o dispositivo de apoio e acolhimento, que envolve 21 entidades, está no terreno pelo quarto ano consecutivo, até sexta-feira.

De acordo com informação avançada pela autarquia, cerca de 3.700 peregrinos pernoitam em Pombal por estes dias, ficando alojados no pavilhão da Redinha, localizado na zona desportiva, nas imediações do estádio das Meirinhas.

Também o município de Ansião, no nordeste do Leiria, anunciou hoje o apoio "com cuidados médicos" a peregrinos que atravessam o concelho, através da instalação de um posto de apoio no espaço verde do Ribeiro de Vide, até quinta-feira.

O apoio aos peregrinos em Ansião envolve técnicos de saúde e voluntários dos bombeiros locais, misericórdia, centro de saúde e alunos do curso de fisioterapia do Instituto Politécnico de Leiria, entre outras instituições.

O papa Francisco visita Fátima, na sexta-feira e no sábado, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no Centenário das Aparições.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, na sexta-feira, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.

Francisco é o quarto papa a visitar a Cova da Iria, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).