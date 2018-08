Câmara de Setúbal declara estado de alerta

Lusa02 Ago, 2018, 20:01 | País

Segundo o alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o distrito de Setúbal encontra-se sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de quatro, até ao fim de semana.

Devido a esta previsão e ao calor intenso que se tem feito sentir, o município de Setúbal convocou para sexta-feira, ao fim do dia, uma reunião com a Comissão Distrital de Proteção Civil e, à noite, com a Comissão Municipal de Proteção Civil.

"O objetivo é fazer uma avaliação dos meios e recursos disponíveis no terreno, tendo em conta a situação que temos neste momento em termos de temperatura e de humidade reduzida. É um procedimento normal e natural", explicou à Lusa Carlos Rabaçal.

O vereador indicou também algumas recomendações para a população se proteger do calor.

"As pessoas não devem vestir roupas que potenciem o calor e devem beber muita água, mesmo que não tenham sede. Devem evitar usar os espaços que estão registados como zonas de risco, sobretudo áreas florestais e não fazer piqueniques, nem ir para espaços em que possa existir dificuldade de fuga, no caso de haver algum incêndio", alertou.

O responsável recomendou ainda que a população "contacte o mais depressa possível os serviços de emergência em caso de alguma ocorrência e que se afastem rapidamente da zona de risco".

Carlos Rabaçal apelou ainda para que os cidadãos "não façam fogo de forma nenhuma, seja churrascos ou outras iniciativas do género".

Os serviços municipais encontram-se preparados e em estado de alerta, mas, segundo o vereador, até ao momento a situação está calma.

"Apesar do tempo que está em Setúbal, a situação está bastante calma e não há ocorrências relevantes", frisou.

Portugal continental está debaixo de calor extremo a partir de hoje e até domingo, com 11 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, devido a um anticiclone que transporta ar quente do norte de África.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Lisboa, Setúbal, Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga vão estar sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de quatro, até pelo menos sábado. Todos os restantes distritos estão sob aviso laranja, o segundo mais grave.