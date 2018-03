Câmara de Tomar pede urgência na identificação da origem da poluição no Nabão

Lusa02 Mar, 2018, 17:17 / atualizado em 02 Mar, 2018, 17:19 | País

Anabela Freitas disse à Lusa que as descargas poluentes no rio em momentos de aumento de caudal têm sido "recorrentes", tendo a situação ocorrida na quinta-feira sido "por demais evidente", pela dimensão que assumiu durante o dia e pelo agravamento registado à noite.

A autarca disse à Lusa que a poluição não é hoje tão visível, porque devido à subida do caudal do rio foram abertas as comportas, adiantando que o próprio município recolheu amostras para análise num laboratório certificado e que, depois da queixa apresentada junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), esta enviou igualmente inspetores para o terreno.

Para Anabela Freitas, "é preciso atuar de uma vez por todas", sob o risco de destruição de um recurso "que é de todos nós".

Em resposta à Lusa, fonte do Ministério do Ambiente afirmou que uma equipa da APA esteve de manhã no local a recolher amostras de água e de espuma e que inspetores deste organismo fizeram "duas ações de fiscalização" a duas estações de tratamento de águas residuais (ETAR) urbanas.

Os episódios de poluição no Nabão têm originado, desde o início de 2017, pedidos de esclarecimento ao Ministério do Ambiente por parte dos vários partidos políticos, tendo o Partido Socialista entregado hoje nova questão no parlamento.

Numa pergunta que tem como primeiro subscritor o deputado tomarense Hugo Costa, o PS questiona o Ministério do Ambiente sobre este episódio mais recente e sobre que medidas foram ou vão ser tomadas.

"O rio Nabão é um recurso hídrico que está intrinsecamente ligado ao concelho de Tomar. Nos últimos tempos, têm sido observados e denunciados vários focos de poluição neste rio, situação que merece a preocupação da população de Tomar e dos seus autarcas, sendo uma causa transversal à sociedade tomarense", refere o requerimento.

A pergunta junta-se à que foi apresentada no final de janeiro pelo Partido Ecologista os Verdes, depois de uma visita ao rio Nabão e à ribeira de Seiça, numa altura em que parte do rio apresentava "sólidos suspensos" e "espuma concentrada".

A ETAR situada junto à ribeira de Seiça, na freguesia da Sabacheira, tem sido apontada como eventual fonte de poluição, tendo Anabela Freitas dito hoje à Lusa que foi feita uma visita a montante e a jusante desta estrutura situada no concelho mas pertencente ao município vizinho de Ourém. Contudo, há outros locais de descarga, sendo várias as origens possíveis, pelo que apelou à sua identificação célere.