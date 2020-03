Câmara de Tondela preocupada com encerramento da urgência do hospital

O autarca, que enviou uma carta à ministra da Saúde, considera que esta situação "espelha, de forma inequívoca, uma quebra no sentimento de identidade e de resposta de proximidade deste hospital, bem como na qualificação do mesmo".

Segundo a Câmara de Tondela, a administração do CHTV deu hoje a conhecer a decisão de encerrar esta Urgência Básica, em consequência da pandemia.

"Esta opção da administração foi fundamentada pela falta de profissionais e da respetiva qualificação para dar resposta a um volume crescente de procura desses serviços, o que poderia originar uma rápida propagação da pandemia, com eventuais consequências para a população e para as valências desse hospital", explica uma nota da autarquia.

Na carta enviada à ministra da Saúde, José António Jesus refere que também já demonstrou a sua "profunda preocupação" à Administração Regional de Saúde do Centro, tendo apelado a "uma rápida e urgente intervenção para se minimizarem impactos" e que se encontrem "soluções que garantam aos cidadãos a qualidade do serviço, a proximidade e a confiança no Serviço Nacional de Saúde".

"Creia, senhora ministra da Saúde, que neste momento tudo faremos para ajudar a encontrar soluções que satisfaçam o interesse das populações", acrescenta o autarca, considerando que deveriam ter sido implementadas medidas que respondessem a este cenário.

A autarquia lembra que esta Urgência Básica, para além de servir a população do concelho de Tondela, "é o serviço de referência para grande parte do sul do distrito de Viseu, especialmente os concelhos de Carregal do Sal e Santa Comba Dão", e também para "algumas outras localidades da zona de Lafões, com incidência em toda a Serra do Caramulo".

O município garante que está "a articular com os responsáveis da saúde novas medidas, de forma que exista uma resposta adequada a eventuais casos que, perante atendimento telefónico na USF (Unidade de Saúde Familiar) de Tondela, possam ter atendimento local e possam ser feitas as recolhas para análise neste concelho".

"Certamente que, após este momento crítico de pandemia, se exigirão soluções e respostas que potenciem esta unidade do CHTV", avisa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

Dos casos confirmados, 894 estão a recuperar em casa e 126 estão internados, 26 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinalava 7.732 casos suspeitos até quinta-feira, dos quais 850 aguardavam resultado laboratorial.