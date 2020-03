Câmara de Vagos recolhe máscaras, batas e luvas nas empresas do concelho

"Foi apenas mais um gesto no combate que estamos todos a travar contra o avanço desta pandemia", refere Silvério Regalado, adiantando que a Câmara cedeu três viaturas ligeiras ao Centro de Saúde de Vagos, que irão servir os postos de saúde nas freguesias na missão de tentar conter a propagação da infeção covid-19.

A Câmara lançou entretanto um serviço de apoio a idosos e outras pessoas em situação vulnerável, em coordenação com as IPSS locais, que passa pelo fornecimento no domicílio de bens alimentares e medicamentos.

Hoje, arrancou uma campanha alargada de desinfeção de lugares, nomeadamente multibancos, paragens de transportes coletivos, etc.

O serviço de atendimento ao público foi encerrado e a maior parte dos trabalhadores da autarquia está em teletrabalho enquanto durar o Plano de Contingência, que foi ativado há dez dias.

A autarquia vaguense optou por entregar aos encarregados de educação dos alunos apoiados nas escolas básicas do concelho as verbas gastas com as refeições escolares, mas admite passar a entregar refeições embaladas, em regime "take-away".

"Optámos por depositar o dinheiro no NIB dos encarregados de educação, para evitar contaminações, mas é uma medida que está a ser avaliada", refere Regalado.

O autarca deixa uma mensagem de esperança aos habitantes do seu concelho: "A nossa vida parou durante uns minutos, mas vai recomeçar graças ao esforço de todos. É uma oportunidade para refletir nas importâncias das coisas que preenchem o nosso quotidiano e selecionar o que é verdadeiramente importante", conclui.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19,infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira.