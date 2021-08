Câmara de Vinhais abre infantário encerrado há anos por falta de alunos

É uma notícia em contra-ciclo, no que respeita à desertificação no interior do país. Em Vinhais, no distrito de Bragança, a câmara vai abrir um infantário para cinco crianças. A escola, situada na aldeia de Vilar de Lomba, a 30 quilómetros da sede de concelho, esteve fechada durante anos, devido à falta de alunos. Mas agora reabre para receber estas crianças que moram em aldeias vizinhas.