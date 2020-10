Câmara de Vizela promete apelar a boicote eleitorar se rio da região continuar poluído

Ao longo de anos, foram feitas várias denúncias de descargas ilegais no rio Vizela, alegadamente com origem na Estação de Tratamento de Águas Residuais de Serzedo.Com este problema, Vizela não consegue autorização para ter uma praia fluvial.E a população tem de mergulhar na memória, para falar do tempo em que podia ir a banho, como nos relata o jornalista Nuno Amaral.Contactada pela Antena 1, a empresa Águas do Norte, responsável pela ETAR de Serzedo, diz que são cumpridos todos os parâmetros exigidos pela Agência Portuguesa do Ambiente.O presidente da Águas do Norte, José Machado Vale, diz que a ETAR é uma estrutura que combate a poluição e não o oposto.