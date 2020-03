Câmara de Vouzela disponibiliza equipamento de proteção a instituições

"O município de Vouzela iniciou a distribuição de recursos, nomeadamente máscaras, luvas, batas descartáveis, fatos, cobre sapatos, desinfetante, óculos, oxímetros, viseiras, entre outros. Com esta medida, o município pretende suprimir algumas necessidades, para que as instituições possam continuar a assegurar estratégias e procedimentos que protejam e minimizem eventuais impactos nos profissionais, colaboradores e utentes", justifica a Câmara, num comunicado.

O documento explica ainda que a medida surge porque "as instituições que prestam cuidados e apoio às populações vulneráveis e de risco se encontram com problemas de rutura de stocks, nomeadamente ao nível dos materiais de proteção individual e outros equipamentos essenciais para o desenvolvimento das suas funções" no combate à pandemia covid-19.

Com a campanha "cuidar de quem cuida", o município equipou várias instituições no município, entre as quais o centro de saúde de Vouzela, ou a Guarda Nacional Republicana (GNR) local.

"Trata-se de um esforço financeiro considerável para a autarquia, mas, perante uma situação extrema como a que estamos a viver, torna-se imprescindível dar resposta às necessidades das instituições no processo de prevenção, contenção e combate à covid-19 na população do concelho de Vouzela", lê-se.

Na segunda-feira, a Câmara divulgou na página oficial do Facebook que havia "um caso confirmado de infeção por coronavírus de um elemento do corpo docente do Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia (Escola Secundária de Vouzela), não residente no concelho de Vouzela", e anunciou o encerramento da escola.

Com esta publicação, a autarquia pretendia "fazer um alerta público a toda a comunidade educativa (professores, funcionários, alunos, encarregados de educação e famílias) para que sigam as recomendações na informação / comunicado e que estejam atentas a eventuais contactos para medidas especiais de vigilância ativa".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.