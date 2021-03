Câmara do Funchal procede à limpeza da cidade após noite de temporal

"Esta manhã, com a luz do dia, chegaram-nos também novas informações de estabelecimentos comerciais afetados, bem como estacionamentos alagados e ribeiros que saíram do seu curso normal, pelo que os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Proteção Civil Municipal estão a acudir a estas situações", refere o presidente da câmara, Miguel Gouveia, em comunicado.

O autarca indica que estão no terreno equipas do Departamento de Ambiente, dos Jardins e Espaços Verdes, das Infraestruturas e Equipamentos, das Águas do Funchal e da Mobilidade e Trânsito, para "promover o mais rapidamente possível a reposição das condições de normalidade e de segurança em toda a cidade."

"Neste momento, e ultrapassadas as condições meteorológicas mais adversas, estamos a fazer uma avaliação de riscos e a proceder à limpeza de toda a cidade", reforça.

Miguel Gouveia apela ainda à população para evitar a circulação devido à existência de "muitos detritos nas estradas".

"A população tem de manter a serenidade e solicitamos também que verifiquem possíveis efeitos desta intempérie em estruturas próximas das suas casas que, não tendo colapsado, possam suscitar preocupações e perigo para pessoas e bens", alerta.

O mau tempo que assolou o arquipélago da Madeira nas últimas 24 horas, provocando dois apagões gerais, foi particularmente intenso no concelho do Funchal, onde 20 pessoas, de seis agregados familiares, foram realojadas temporariamente na Pousada da Juventude, devido a inundações nas residências.

Depois de ter estado sob aviso vermelho e laranja, o arquipélago da Madeira encontra-se agora sob aviso amarelo, até às 15:00, devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoada.