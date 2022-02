Câmara do Porto assume construções no bairro do Aleixo

Esta alteração dita que a construção das casas fica a cargo da autarquia, mas é financiada pela Invesurb, e colheu, na noite de segunda-feira, os votos favoráveis do movimento independente que apoia Rui Moreira, do PSD e do Chega, a abstenção do PAN, que não interveio na discussão, e os votos contra do PS, BE e CDU.justificou o voto contra ao frisar que "" em relação a esta matéria "" e considerou que o valor indemnizatório acordado de 1.200 euros por metro quadrado "é manifestamente insuficiente".O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, lembrou que, no seu primeiro mandato, contou com o apoio do PS, que tinha dois vereadores com responsabilidades nesta matéria, Manuel Pizarro com o pelouro da Habitação Social e Manuel Correia Fernandes com o pelouro do Urbanismo, e que, como tal, o partido tem responsabilidades na maneira como o processo foi conduzido.Sobre o destino das casas a serem construídas no Aleixo, o presidente da autarquia esclareceu que "", e acrescentou que pretende fazer "", mas que, "" e discutir em Assembleia.

A proposta já tinha sido aprovada em reunião de câmara, altura em que o vereador Pedro Baganha explicou à Lusa que, dos 154 fogos contratualizados, o fundo apenas entregou 52, e que esta solução permite quebrar "um impasse".