Câmara do Porto e Governo acordam reabilitação das ilhas da Lomba

De acordo com o município, o protocolo entre o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e a Porto Vivo é o "primeiro passo no sentido da reconversão das ilhas da Lomba".Inseridas na freguesia do Bonfim, as seis ilhas da Lomba são constituídas por "um edificado que apresenta evidentes sinais de degradação e insalubridade". A reabilitação vai assegurar habitações para "todos os atuais moradores", que ocupam 46 fogos do complexo habitacional.A cargo da equipa da arquiteta Maria Souto de Moura, o projeto de reabilitação vai envolver 47 habitações, com tipologias que variam entre T1 e T3, e deverá estar concluído em junho de 2026, estimando-se que também nesse mês sejam entregues as novas habitações aos atuais moradores.As ilhas no Porto são constituídas por edifícios unifamiliares no centro da cidade, normalmente com um piso e separadas ou ladeadas por um corredor de acesso à via pública.