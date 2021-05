Câmara do Porto quer criar serviço de guarda-noturno em 11 zonas da cidade

Na proposta, a que a Lusa teve acesso, a maioria liderada pelo independente Rui Moreira afirma que o serviço de guarda-noturno "constitui um complemento à ação das forças de segurança através do patrulhamento e vigilância ativa", sendo a sua criação da competência da autarquia.

Nas áreas de atuação, o guarda-noturno terá como objetivo "dissuadir e prevenir a prática de crimes e de ações de vandalismo contra o património público e privado, contribuindo desta forma para o aumento do sentimento de segurança das populações", refere a proposta, que será discutida em reunião do executivo.

Segundo a maioria, a Junta de Freguesia de Ramalde requereu junto do município a criação deste serviço com base em requerimentos apresentados pela Associação de Moradores do Bairro da Vilarinha e dos moradores da Rua de S. João de Brito, à semelhança da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, que apresentou um pedido idêntico.

Os requerimentos remetidos à autarquia pediam uma "avaliação mais ampla quanto à criação do serviço de guarda-noturno", sendo que, além das áreas de atuação a criar por solicitação, a maioria considerou também "o território mais central da cidade, pelo seu contexto comercial e dinâmicas sociais".

A maioria esclarece que, no âmbito da criação deste serviço, foi consultada a Polícia Municipal que propôs a criação de 11 áreas de atuação: duas na freguesia de Ramalde (Bairro da Vilarinha e Rua de São João de Brito e envolvente) e quatro nas freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (Bairro dos Músicos, Bairro Marechal Gomes da Costa, Fluvial, Rua do Ouro e Arrábida, Bairro de Guerra Junqueiro).

Já nas freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, a maioria propõe a atuação em cinco áreas: Rua de Cedofeita e envolvente, Praça de Carlos Alberto e zona da Movida, Rua de Gonçalo Cristóvão, Rua de Faria Guimarães e envolvente, Praça dos Poveiros, S. Bento, Rua Sá da Bandeira e envolvente, e Rua das Flores, Ribeira e Miragaia.

Na proposta, a vereadora com o pelouro dos Transportes, Fiscalização e Proteção Civil, Cristina Pimentel, acrescenta ainda que a Associação Nacional de Guardas Noturnos "manifestou o seu regozijo pelo ressurgimento e rejuvenescimento da figura do guarda-noturno na cidade do Porto", tendo-se oferecido a colaborar com o município no processo de recrutamento, seleção e formação.