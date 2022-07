Câmara do Porto rejeita regresso à Associação Nacional de Municípios

A saída da câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios deveu-se à polémica em torno do processo de transferência de competências para as autarquias.Na terça-feira, foi alcançado um acordo sobre a descentralização e o Governo avisou que o acordo será aplicado a todos os municípios, integrem ou não a associação.

Rui Moreira garante que vai cumprir todas as decisões sobre esta matéria.