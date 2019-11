Câmara do Porto vai investir 400 mil euros na criação de salas de consumo

Rui Moreira quer que as imagens sejam usadas pelas entidades para combater o tráfico de droga e diz que é preciso criminalizar o consumo na via pública, especialmente nas imediações das escolas.



A proposta está a ser contestada por várias organizações, por entenderem que se trata de um "retrocesso civilizacional".



Mas o aumento do consumo está a preocupar cada vez mais os moradores, que até já avançaram com uma petição.