Câmara Municipal de Ovar alvo de buscas

A diligência ocorreu na terça-feira e mobilizou elementos da Polícia Judiciária e do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.



O presidente da autarquia, Salvador Malheiro, esclarece, numa nota publicada no Facebook, que na base da investigação estão obras de beneficiação feitas em recintos desportivos do concelho e mais três processos de obras particulares.



Segundo o autarca todas estas obras são de conhecimento público, e estão fiscalizadas e avaliadas.



Salvador Malheiro acrescenta que não apreendida nenhuma documentação e que ninguém foi constituído arguido.