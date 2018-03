Partilhar o artigo Câmara Municipal do Funchal vai investir dois milhões de euros em recursos humanos Imprimir o artigo Câmara Municipal do Funchal vai investir dois milhões de euros em recursos humanos Enviar por email o artigo Câmara Municipal do Funchal vai investir dois milhões de euros em recursos humanos Aumentar a fonte do artigo Câmara Municipal do Funchal vai investir dois milhões de euros em recursos humanos Diminuir a fonte do artigo Câmara Municipal do Funchal vai investir dois milhões de euros em recursos humanos Ouvir o artigo Câmara Municipal do Funchal vai investir dois milhões de euros em recursos humanos

Tópicos:

Câa, Funchal, Física, JPP PDR, Proteção,