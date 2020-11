Câmaras Municipais passam a aplicar coimas a quem não fizer reciclagem

É o que está previsto nas propostas de alteração à lei de gestão de resíduos, que está em consulta pública até ao final desta semana. O Governo quer alargar a recolha seletiva. A começar pelos restaurantes e a indústria, já no próximo ano. Quanto à população, também vai ser obrigada a separar os restos de alimentos e refeições, mas apenas em 2023.