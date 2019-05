Câmaras municipais têm até hoje para assegurar a limpeza de terrenos

Mike Blake - Reuters

As Câmaras Municipais têm até esta sexta-feira para assegurar a limpeza de terrenos, substituindo-se aos proprietários e outros produtores florestais em incumprimento. Isto para evitarem a penalização em relação às transferências correntes do fundo de equilíbrio financeiro.



Só que o aumento da procura de empresas para limpeza dos terrenos, por parte dos municípios, contínua sem resposta da oferta.

Um cenário descrito por Pedro Serra Ramos, a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente.



Pedro Serra Ramos sublinha que é preciso encontrar outras soluções porque as pessoas não vão ter dinheiro para continuar a pagar a limpeza dos terrenos.



O alerta da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente.