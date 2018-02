Câmaras podem substituir proprietários na limpeza de terrenos até 31 maio

É também obrigatório limpar o mato e cortar as árvores numa área de 100 metros em redor das aldeias.



A multa pode variar entre 140 a cinco mil euros para particulares e entre mil e 500 a 60 mil euros no caso das empresas.



As câmaras têm depois até 31 de Maio para se substituir aos proprietários.



As novas medidas foram aprovadas no âmbito da prevenção dos incêndios.