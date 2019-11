Camião cai em pedreira em Vila Viçosa e Proteção Civil suspeita de uma vítima

Vila Viçosa, Évora, 09 nov 2019 (Lusa) -- Um camião de transporte de pedras caiu hoje para o interior de uma pedreira no concelho de Vila Viçosa (Évora) e a Proteção Civil suspeita que o motorista se encontre no interior do veículo, que ficou submerso.