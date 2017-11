Caminha pela Vida contra a eutanásia em Lisboa, Porto e Aveiro

O objetivo é retomar a campanha que deu origem à petição que está a ser debatida no Parlamento.



Este ano, para além de Lisboa, a Caminhada decorre também no Porto e em Aveiro. A iniciativa está marcada para as três da tarde de sábado, quatro de novembro.



Isilda Pegado, da Federação Portuguesa pela Vida, afirmou no Bom Dia Portugal, que o objetivo é "levar à rua as pessoas que são pela vida, defensoras da vida, da dignidade da vida humana, no fundo a civilização dos Direitos Humanos".



A Caminhada pretende que "haja esta afirmação clara que a vida humana precisa de proteção, que a vida humana é um bem em si próprio", perante um poder político, que "tantas vezes em silêncio decide matérias que são do interesse de todos", disse Isilda Pegado.



"A eutanásia não é solução", sublinha ainda. "O que é solução é uma sociedade da solidariedade, é uma sociedade do amor". "Não se mata".



"O Estado, perante as dificuldades que uma pessoa tem, não pode dizer 'toma lá esta injeção'. Tem de dizer mais do que isto", defendeu Isilda Pegado, referindo que a "solidão" que tantas vezes leva pessoas a desistir da vida, tem de ser acompanhada pela família, pela sociedade em geral, por profissionais competentes.



Uma pessoa não pode "decidir sobre a sua própria vida", acrescenta Isilda Pegado, "porque a sua vida não é só dela".



"Vivemos numa sociedade em que a vida é um bem social e temos milhares de leis que protegem a vida em todas as circunstâncias. Porque nós precisamos das vidas uns dos outros", explicou.



Quanto a pessoas que vivem num sofrimento sem solução, Isilda Pegado diz que "a medicina tem respostas para essas situações. Aquilo que nós queremos, e muitas vezes falha, é que não falhe e que haja, da parte da medicina, da parte dos profissionais que acompanham as pessoas nessas circunstâncias, apoio".



O desafio da Caminhada deste sábado é trazer à rua quem defende a vida incondicionalmente "mas também com exigências que haja uma vida com amor e solidariedade", referiu.