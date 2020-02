Campanha conseguiu reduzir em 22% o consumo no município de Fornos de Algodres

Pouparam as famílias, as empresas e as instituições. Com a campanha para o uso eficiente da água lançada pelo câmara de Fornos de Algodres conseguiram-se reduções de 22 por cento no consumo em todo o concelho, o que se traduziu nas faturas que todos pagam.