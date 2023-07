Campanha da APSI alerta para os perigos de afogamento das crianças

A campanha de sensibilização é lançada em conjunto pela GNR e pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil.A porta-voz Rosa Afonso revela que as piscinas acabam por ser mais perigosas do que as praias. A boa notícia é que estes casos têm vindo a diminuir em Portugal.Nesta altura de Verão, a porta-voz da Associação para a Promoção da Segurança Infantil deixa também algumas recomendações aos pais, para proteger as crianças de mortes por afogamento.A campanha "A morte por afogamento é silenciosa e rápida" vai decorrer até ao final de setembro.