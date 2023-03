Campanha da Cáritas com menos donativos

Foto: RTP

A um dia de chegar ao fim o peditório nacional da Cáritas, as expectativas da presidente da organização são baixas. Nas palavras de Rita Valadas, não está fácil angariar o dinheiro para apoiar as famílias mais atingidas pelo aumento do custo de vida, porque as dificuldades já pesam sobre os ombros de todos.