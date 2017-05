Campanha da PSP nas redes sociais alerta para perigos da "Baleia Azul"

A PSP incentiva os jovens a contactarem as autoridades se forem abordados por alguém para participarem nos desafios do jogo.



O crime de incitamento ou ajuda ao suicídio prevê uma pena de prisão até cinco anos, caso a vítima seja menor.



A PSP avisa que o jogo "Baleia Azul" já fez mais de uma centena de vítimas na Rússia. Os primeiros casos foram conhecidos há dois meses.



Desde essa altura, a Polícia Judiciária portuguesa tem estado a cooperar com as polícias de todo o mundo.