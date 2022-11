Campanha de Banco Alimentar em "momento de esperança e de solidariedade"

Decorre este fim de semana mais uma campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra Fome, com dezenas de voluntários nos supermercados e já muitas doações este sábado. Considerando a situação económica do país, a responsável pela organização afirma que "há muitas famílias que precisam de sentir o apoio de outras famílias".