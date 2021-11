Campanha de vacinação. É necessário proteger as pessoas, a população "mais vulnerável" e "o nosso país"

Em conferência de imprensa sobre a campanha de vacinação, António Lacerda Sales relembrou que é necessário continuar a proteger a população "mais vulnerável" contra os vírus da gripe e da covid-19 que "circulam nesta época". Embora a vacinação contra a covid-19 tenha "sido um sucesso", o objetivo continua a ser "proteger as pessoas" e "proteger o nosso país". O governante anunciou também que a vacinação dos profissionais do setor social e dos bombeiros que transportam os doentes com a terceira dose da vacina contra a covid-19 vai começar no dia 27 de novembro.