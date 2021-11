Campanha de vacinação. Proteger população de vírus da gripe e da covid-19 é "objetivo primordial"

, afirmou o secretário de Estado da Saúde,As duas doses da vacina contra a covid-19, continuou, foram essenciais para o "regresso à normalidade". Por isso, aRecordando a campanha de vacinação sem precedentes contra a covid-19, Lacerda Sales salientou que o país está outra fase, em que a vacinação "não acontece de forma massiva e, por isso, mais do que comparar com o processo anterior,

Nesse sentido, o secretário de Estado anunciou que haverá "Casa Aberta de Norte a Sul do país" para poderem ser vacinados os maiores de 80 anos que ainda não estejam imunizados.





"A lista de centros de vacinação abertos este fim de semana está disponivel no site da DGS dedicado à Covid-19", esclareceu. "Tudo faremos para que ninguém fique por vacinar, desde que cumpra obviamente a elegibilidade para a Covid-19".





Lacerda Sales adiantou ainda que, na próxima semana, vai começar o processo de vacinação dos profissionais de saúde - a partir já de segunda-feira. E que na semana de 22 a 27 começa a vacinação dos profissionais do setor social e dos bombeiros que transportam os doentes com a terceira dose da vacina contra a covid-19.





"Temos de continuar a cuidar de quem cuida de nós", frisou, apelando ao esforço coletivo da população.



O governante anunciou ainda que já foram administrados um milhão de vacinas contra a gripe e mais de 400 mil terceiras doses da vacina contra a covid-19.



Recuperados incluídos na vacinação de reforço

Questionado sobre a alocação de alguns profissionais de saúde nos centros de vacinação, António Lacerda Sales afirmou que de "todos os profissionais de saúde da primeira fase, nenhum deles foi dispensado", por isso "continuam a poder estar nesses centros de vacinação".



O Ministério da Saúde indicou aos presidentes das Administrações Regionais de Saúde para "que se contratassem todos os profissionais necessários" para que "este processo decorresse dentro da normalidade".



Também presente na conferência de imprensa de balanço da campanha de vacinação, Graça Freitas recordou que "estamos numa nova etapa da vacinação", com "patamares de prioridades".



"Como todos sabem, são elegíveis pessoas com mais de 65 anos, mas começamos com as pessoas com 80 ou mais e com as pessoas que se encontram em instituições, que são os mais vulneráveis", explicou a diretora-geral da Saúde, acrescentando que o objetivo é ir alargando a vacinação de reforço à população por ordem decrescente de idades e "à medida que se vai tornando elegível e fizer os seis meses da segunda dose".



Questionado sobre a capacidade de respostas do SNS em caso de nova vaga, Lacerda Sales começou por dizer que já foi comprovado que os sistemas de saúde em Portugal têm capacidade de responder, resiliência, a sua "elasticidade e expansibilidade" para receber doentes covid-19.



"Já planeamos e pedimos os planos de contigência de todos os hospitais (...) e também todas as escalas de urgência", esclareceu assegurando que as autoridades estão preparadas para um "eventual aumento de casos".



Também a recordar que a pandemia da covid-19 ainda não terminou, Graça Freitas explicou que as campanhas de vacinação e o processo de vacinação são adaptados consoante a adesão da população e a evolução epidemiológica.



"A pandemia não acabou", afirmou. "Há um aumento da atividade viral enorme em todo o mundo e em toda a Europa. Portanto, os vírus também cá estão. E só não nos estão a infetar mais porque estamos vacinados".



O reforço "é para voltar a um patamar de imunidade" que proteja as pessoas de ter doença grave durante o inverno, ou seja, mesmo que sejam infetadas, as pessoas tem proteção e serão menores as hospitalizações e as mortes.





Quanto à meta de vacinação, o coronel Carlos Penha-Gonçalves, coordenador do Núcleo de Coordenação do Plano de Vacinação Covid-19, adiantou que está previsto que a vacinação de reforço da população com mais de 65 anos seja concluída até 19 de dezembro.



Por essa razão, apelou às pessoas desta faixa etária e elegíveis para a dose de reforço que se dirijam este fim de semana aos centros de vacinação, não necessitando de marcação prévia.