Campanha "Eu sou mecenas" quer apoiar a arte e artistas

Foto: Reuters

Surge com a finalidade de ajudar as estruturas culturais em Portugal. A campanha "Eu sou mecenas" é uma iniciativa que através do crowdfunding pretende apoiar o setor das artes e dos espectáculos.

A área cultural tem sido profundamente afetada, divido à epidemia Covid 19 e esta iniciativa, apresentada por Carlos Vargas, vice-presidente do International Club of Portugal, quer colocar artista e público em pleno contacto.



Um inquérito recente, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos concluiu que 98 em cada 100 trabalhadores destas áreas tiveram de cancelar as atividades por causa da Covid-19.



Neste inquérito responderam 1300 pessoas. Em média, indica esse estudo, cada trabalhador perdeu 1500 euros devido a esses cancelamentos.