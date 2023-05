Campanha “Viajar sem pressa” termina hoje

Segundo as autoridades, o excesso de velocidade é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas.Num atropelamento, recordam, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.“Se um veículo circular a 30 km/h, a probabilidade de as consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 80%”, explicam.A campanha “Viajar sem pressa” incluiu ações de sensibilização da ANSR em território continental - e dos serviços das administrações regionais na Região Autónoma dos Açores e na Região Autónoma da Madeira – e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos “com elevado fluxo rodoviário”.