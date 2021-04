Campanha "Viajar sem Pressa" vai vigiar velocidade nas estradas

Foto: Lusa

Atenção à velocidade. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública colocam hoje na estrada a Campanha "Viajar sem Pressa". O objetivo é alertar os condutores para os perigos e para os riscos do excesso de velocidade.