Campanha visa a condução sob efeito de álcool

A campanha, decorre até à próxima quarta-feira, inclui ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias com mais trânsito em Lisboa, Setúbal, Figueira da Foz, Porto e Faro.A ANSR, a GNR e a PSP salientam que com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica.Num comunicado conjunto a anunciar a campanha as três entidades alertam que um em cada três condutores mortos em acidentes de viação “apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l”, e que “três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l”.