Campos de golfe de grupo hoteleiro do Algarve à espera de água de ETAR

Por causa da seca, estes espaços continuam à procura de alternativas para reduzir o consumo de água e pedem uma ligação às estações de tratamento de águas residuais, para poupar o precioso liquido e aproveitar o que está a ir parar ao mar, refere o administrador do grupo Pestana para o Algarve.





Pedro Lopes diz que o investimento para aproveitamento destas águas está feito por parte do grupo hoteleiro, mas falta a parte da ETAR.







O administrador hoteleiro espera que seja possível avançar com o que falta do projeto, no próximo verão, para evitar mais desperdício de água.Entretanto, o grupo teve de avançar com outras medidas para poupar água.Pedro Lopes, entrevistado pela agência Lusa, critica ainda o atraso em investimentos como a construção de uma dessalinizadora para o Algarve.