Cancelados 12 voos na Madeira

Lusa09 Mar, 2018, 14:32 | País

De acordo com a página na internet da ANA - Aeroportos de Portugal, foram já cancelados 12 voos de diversas proveniências.

A companhia aérea TAP tem cinco voos cancelados, mas fonte oficial da companhia disse à Lusa que, "tendo em conta as perspetivas de melhoria das condições, a companhia mantém em aberto a possibilidade de, ao final do dia de hoje, efetuar operações de e para o Funchal".

A Easyjet também tem estado com a operação condicionada, tem três voos cancelados e está a reagendar chegadas para horários mais tardios.

Às 14h00 tinha sido desviado um voo da British Airways, enquanto os voos das companhias áreas Condor, Transavia e Azores Airlines foram cancelados.

A viagem de hoje do "Lobo Marinho", o navio que assegura a linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, foi cancelada, informou a concessionária na sua página da Internet.

A Porto Santo Line (PSL) refere que a viagem, com saída do Funchal prevista para as 19h00 e o regresso do Porto Santo às 22h30, foi cancelada "devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros".

A nota adianta que a alteração da passagem "está isenta da respetiva taxa" e que os passageiros afetados se devem dirigir aos balcões da PSL ou entrar em contacto via telefone para remarcar a ligação.

A Câmara do Funchal informou que registou desde as 06h00 e até às 12h00, um total de 34 ocorrências relacionadas com quedas de árvores, pequenas derrocadas e inundações que ocuparam as duas corporações de bombeiros do concelho (Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses e a Proteção Civil Municipal).

Segundo informação da Direção Regional de Estradas, estão encerradas três estradas e 16 estão "com o trânsito condicionado, na consequência da intempérie".

A Proteção Civil Regional, até ao momento, ainda não emitiu qualquer tipo de informação relativamente às eventuais ocorrências que tenham acontecido.

Fonte do Governo Regional, que tutela o Serviço Regional de Proteção Civil, remeteu "o ponto de situação para mais tarde".

A capitania do Porto do Funchal mantém ativos avisos para agitação marítima forte, vento forte e má visibilidade para a orla costeira do arquipélago, enquanto o IPMA estendeu o aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de quatro) para as zonas montanhosas até às 18h00 de hoje e para a costa sul até às 15h00, por causa do vento.