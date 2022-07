Cancelamentos TAP. Companhia culpa constrangimentos na Europa

O sindicato do pessoal de voo diz que parte dos cancelamentos acontecem por falta de tripulação. A TAP reconhece que faltam trabalhadores, mas diz que o caos no aeroporto foi provocado pelos constrangimentos que se verificam no resto da Europa. A companhia aérea prevê que esta segunda-feira a situação fique regularizada.