Cancro digestivo mata um português a cada hora

O oncologista Sérgio Barroso, explica que o aumento da incidência desta doença está relacionado com o aumento da esperança média de vida, mas também a outros fatores: má alimentação, sedentarismo e consumo de álcool e tabaco são alguns fatores de risco.



Sérgio Barroso salienta que, dos vários cancros do sistema digestivo, o cancro do intestino grosso (cólon e reto) é o que tem maior incidência. Todos os anos são diagnosticados 10.500 casos por ano em Portugal.



O oncologista destaca que o rastreio generalizado da população a partir dos 50 anos, que ainda não acontece em Portugal, poderia ajudar ao combate deste tipo de doenças na fase mais inicial.