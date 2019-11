Cancro. Fundação Champalimaud cria prémio de um milhão de euros para distinções

Trata-se de reconhcer trabalhos com grande impacto no "controlo e cura do cancro".





A fundação explica que esta distinção pretende incentivar novos caminhos de investigação e prática clínica que possam contribuir para a erradicação do cancro, e não apenas consagrar trabalho já efetuado.



Depois de uma reunião do conselho de Curadores, ao final da manhã, Leonor Beleza, a presidente do conselho de administração anunciou que o novo centro de investigação e tratamento - apenas dedicado ao cancro do pâncreas - estará concluído no final do próximo ano.



O Casal contribuiu com cerca de 50 milhões de euros para a construção deste novo centro de investigação e tratamento, só dedicado ao cancro do pâncreas.



A inauguração está marcada para o final do próximo ano.