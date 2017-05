Partilhar o artigo Candidato do PS reconhece "enorme trabalho a fazer" na Coesão Sociall do Porto Imprimir o artigo Candidato do PS reconhece "enorme trabalho a fazer" na Coesão Sociall do Porto Enviar por email o artigo Candidato do PS reconhece "enorme trabalho a fazer" na Coesão Sociall do Porto Aumentar a fonte do artigo Candidato do PS reconhece "enorme trabalho a fazer" na Coesão Sociall do Porto Diminuir a fonte do artigo Candidato do PS reconhece "enorme trabalho a fazer" na Coesão Sociall do Porto Ouvir o artigo Candidato do PS reconhece "enorme trabalho a fazer" na Coesão Sociall do Porto

Tópicos:

Ação, Coesão, Convenção, SIC, Urbanismo,