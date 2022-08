Candidatura a apoio excecional termina para produtores agropecuários

Este montante tem por objetivo promover a sustentabilidade económica do setor, a sua manutenção e a capacidade de abastecimento do mercado.Do total, 13,5 milhões de euros destinam-se ao setor do leite de vaca, 6,4 milhões de euros ao da carne de suíno e 4,4 milhões de euros ao das aves de capoeira.Este apoio “”, assinalou, em julho, o executivo.A este apoio soma-se a medida excecional, destinada ao Continente, que é financiada pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), com 57,1 milhões de euros.