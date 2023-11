Candidaturas a conselheiros do Conselho das Comunidades Portuguesas terminam hoje

Estas eleições, que deveriam ter-se realizado em 2019, são as primeiras desde a última alteração da lei que regulamenta o CCP e que introduziu várias alterações: o número de conselheiros aumentou de 80 para 90, a limitação dos mandatos para os conselheiros a 12 anos, a obrigatoriedade – ainda que não vinculativa - do CCP, como órgão de consulta do Governo, ser ouvido em iniciativas do executivo que digam respeito à diáspora.Os conselheiros passam também a assistir aos trabalhos da Assembleia da República, incluindo comissões parlamentares, que versem sobre matérias das comunidades portuguesas, especialmente quando sujeitas a consulta obrigatória.As alterações à lei que regula o funcionamento do CCP foram aprovadas no Parlamento, a 07 de julho, com os votos favoráveis do PS e do PAN, contra do PSD, Chega e IL e abstenção do PCP e Livre.Em 12 de agosto, o Presidente da República promulgou o decreto que define as competências e o modo de funcionamento do CCP, considerando-o "uma oportunidade largamente desperdiçada", porque o diploma ficou longe em matérias como o aumento do "número de conselheiros, na recusa do ensaio do voto eletrónico, na definição imediata de meios mais ambiciosos de ação, no relacionamento com novas ou renovadas estruturas nas Comunidades".