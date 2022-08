Candidaturas à primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior reabriram hoje

22 instituições do ensino superior reforçaram o número de vagas abertas no início do concurso de acesso.



A Universidade de Lisboa abriu 153 lugares, encabeçando assim a lista, seguida das universidades de Aveiro e do Algarve.



O ministério da ciência, tecnologia e ensino superior autorizou este reforço de vagas por causa do aumento de candidatos.



No final da primeira fase, inicialmente previsto para 8 de Agosto, candidataram-se 61 473 estudantes para um total de 53 mil vagas.