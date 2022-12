Candidaturas à reprivatização da Efacec termina hoje

O "Anúncio de Reprivatização da Efacec", publicado pela Parpública, determina que "as manifestações de interesse deverão respeitar os termos e condições constantes do documento para o efeito disponibilizado no sítio da Internet da Parpública, no separador sob o título Reprivatização, tendo de ser enviadas, conjuntamente com os documentos acessórios (em língua portuguesa ou inglesa) que o potencial interessado entenda servirem de suporte relativamente aos critérios de idoneidade e capacidade financeira constantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 107-A/2022 de 21 de novembro", até as 17h00 (GMT) do dia 5 de dezembro (hoje) de 2022.No anúncio, a Parpública recorda que "foi determinada a anulação, sem concretização da venda direta, do processo de reprivatização" da Efacec que tinha determinado a venda da empresa ao grupo bracarense DST, tendo sido "aprovado o novo caderno de encargos da venda direta (…) das ações representativas da sua participação no capital social da Efacec Power Solutions, SGPS, SA".A Efacec sofreu em julho de 2020 um processo de intervenção do Estado e estava em processo de venda à portuguesa DST.