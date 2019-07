Candidaturas para o Ensino Superior pela internet, mas há quem ainda vá à faculdade

Reuters

Ainda assim, a repórter Cláudia Aguiar Rodrigues encontrou na Reitoria da Universidade do Porto vários estudantes a pedir ajuda para preencher as fichas de candidatura, sobretudo estrangeiros.



São quatro mil vagas na Universidade do Porto, mais 55 do que no ano passado.



Começou hoje, a primeira fase de candidaturas ao Ensino Superior, à procura do tão desejado canudo.