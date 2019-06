Canil Municipal da Nazaré esgota lotação e capacidade de recolher animais

Lusa03 Jun, 2019, 14:53 | País

O Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO) da Nazaré (distrito de Leiria) "esgotou a sua capacidade de recolha e alojamento", disse à agência Lusa o vereador do Ambiente, Orlando Rodrigues, referindo que a autarquia se encontra "impossibilitada de dar resposta a mais situações de abandono ou de maus-tratos".

O canil, com cerca de 15 anos, "encontra-se lotado, com 95 cães recolhidos" pela autarquia.

Segundo o vereador, "desde o início de 2014, já antes da implementação da lei (que proíbe o abate), o município optou por não promover abates de animais recolhidos no centro, o que levou a esgotar a capacidade".

A lei que proíbe o abate de animais como medida de controlo da população entrou em vigor em setembro de 2018, tendo então a Ordem dos Veterinários alertado para a necessidade de medidas de adaptação à nova realidade.

A sobrelotação dos canis, acrescentou o vereador, "é um problema que já acontece ou que irá acontecer em muitos outros municípios do país, devido à falta de civismo e às ações criminosas de quem abandona e maltrata animais, sem ser punido por isso".

"Sem medidas de punição efetivas", sublinhou, "não haverá canis municipais que consigam responder a este flagelo".

Orlando Rodrigues lamentou que "as participações que são feitas às entidades competentes não resultem e as pessoas continuem a passear-se impunemente".

No caso do CRO da Nazaré a câmara investiu nos últimos anos cerca de 15 mil euros em obras de expansão e melhoria das condições, que correspondem à primeira fase de uma empreitada orçada em cerca de 40 mil euros e que aumentará a capacidade do canil para 120 animais.

Só que a intervenção "dificilmente estará concluída antes do verão", afirmou o vereador, temendo que "se não houver adoções" a câmara não consiga responder a "casos urgentes que venham a surgir".

A Câmara da Nazaré vai lançar, dentro de dias, uma campanha de adoção, através de uma plataforma com fotografias de todos os cães "vacinados, esterilizados e `chipados`, disponíveis para serem adotados".

A câmara está ainda a prosseguir "ações de controlo de colónias de gatos, através de esterilização", e este animais passarão também a contar com uma zona de acolhimento quando estiver concluída a remodelação do Centro de Recolha Oficial de Animais.

Mas até lá, rematou Orlando Rodrigues, "a única solução" é "apelar à população para que avance com processos de adoção" dos animais atualmente no canil.