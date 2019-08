Canoagem. Teresa Portela garante lugar em Tóquio 2020

Foto: Federação Portuguesa de Canoagem

“Entram diretamente as cinco primeiras atletas do K1 200 e do K1 500. Houve três atletas que repetiram a entrada dentro dos cinco primeiros e o que diz a regra é que liberta as três vagas seguintes na distância mais curta, ou seja no K1 200, o que permite libertar até ao oitavo lugar”, explicou o presidente da Federação Portuguesa de canoagem, Vítor Félix, em declarações ao enviado especial da Antena 1, David Carvalho, que está a acompanhar os mundiais de canoagem na Hungria.