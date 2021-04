Cansaço e alterações de sono, de apetite e de humor são efeitos do confinamento nos jovens

O retrato do impacto da pandemia nos jovens portugueses, feito pela psicóloga Margarida Gaspar de Matos, numa entrevista à Antena 1.A rádio pública olha esta semana de forma mais aprofundada para os efeitos do confinamento na saúde mental da população.No caso dos adolescentes, passaram quase seis meses a viver dentro do quarto, com ensino à distância. Longe dos amigos, às vezes demasiado perto da família, nem sempre foi fácil lidar com este período.Desabafos dos jovens ouvidos pela jornalista Isabel Cunha.