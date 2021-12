Caos no SNS. Há "positivos" que levam dias a reportar situação à Linha Saúde 24

Há pessoas que testam positivo e que levam dias a tentar reportar a situação à Linha de Saúde 24. Muitos desistem de fazer o contacto porque ninguém atende do outro lado. Na segunda-feira foi batido um recorde, com 72 mil chamadas telefónicas.