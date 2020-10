Capitania do Funchal mantém aviso de forte agitação marítima

Na informação divulgada, a autoridade marítima regional, tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta que a visibilidade pode ser ainda "por vezes fraca" e que o vento vai soprar "por vezes muito fresco a partir do meio da manhã" de quarta-feira.

O aviso da agitação marítima forte está ativo até às 18:00 de quarta-feira.

Sobre a ondulação, é indicado que na costa norte as ondas serão de oeste/noroeste de quatro metros, diminuindo para os dois/três metros.

Na parte sul da ilha, as ondas de sudeste vão reduzir gradualmente a altura de três para dois metros.

A capitania continua a recomendar que "os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".